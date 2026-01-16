Скидки
В «Пари НН» отреагировали на слух о долгах перед игроками и тренером

Почётный президент «Пари Нижний Новгород» Сергей Панов выступил с опровержением информации о серьёзных финансовых проблемах у команды. Ранее телеграм-канал «Свободный агент» сообщал, что в последний раз игроки клуба получали полную зарплату в октябре.

— У клуба настолько серьёзные финансовые проблемы?
— Проблем у нас нет.

— Откуда берутся такие новости?
— Похоже, враги наговаривают. Как говорится, не читайте до обеда советских газет. Всё у нас хорошо, — приводит слова Панова «Матч ТВ».

В настоящий момент «Пари Нижний Новгород» занимает девятое место в турнирной таблице чемпионата, имея в активе шесть побед и 15 поражений.

