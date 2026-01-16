Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бывший игрок НБА Делонте Уэст арестован и направлен на лечение — TMZ

Бывший игрок НБА Делонте Уэст арестован и направлен на лечение — TMZ
Комментарии

Бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Делонте Уэст был арестован в штате Виргиния (США) по подозрению в ограблении, после чего освобождён под залог и направлен в специализированное лечебное учреждение.

По данным TMZ, полиция получила сообщение о нападении и ограблении в районе Ричмонд-Хайуэй в Белл-Хейвене. Потерпевший указал на Уэста как на предполагаемого злоумышленника. Сообщается, что сумма похищенного составила около $ 23. Баскетболист был задержан без сопротивления и освобождён под личное обязательство с залогом в $ 1000.

Адвокат Уэста Брэндон Слоун заявил, что его подзащитный воспринимает произошедшее как сигнал обратиться за профессиональной помощью. По словам юриста, Уэст уже направлен в лечебное учреждение и поблагодарил всех, кто поддерживал его в последние недели. Судебное заседание по делу назначено на март.

Отметим, что в последние годы экс-игрок НБА неоднократно сталкивался с проблемами с законом, а его состояние вызывало обеспокоенность у общественности.

Сейчас читают:
Экс-игрок НБА был найден без сознания и арестован для собственной безопасности — TMZ

Главные новости дня:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android