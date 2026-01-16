Бывший игрок НБА Делонте Уэст арестован и направлен на лечение — TMZ

Бывший баскетболист Национальной баскетбольной ассоциации Делонте Уэст был арестован в штате Виргиния (США) по подозрению в ограблении, после чего освобождён под залог и направлен в специализированное лечебное учреждение.

По данным TMZ, полиция получила сообщение о нападении и ограблении в районе Ричмонд-Хайуэй в Белл-Хейвене. Потерпевший указал на Уэста как на предполагаемого злоумышленника. Сообщается, что сумма похищенного составила около $ 23. Баскетболист был задержан без сопротивления и освобождён под личное обязательство с залогом в $ 1000.

Адвокат Уэста Брэндон Слоун заявил, что его подзащитный воспринимает произошедшее как сигнал обратиться за профессиональной помощью. По словам юриста, Уэст уже направлен в лечебное учреждение и поблагодарил всех, кто поддерживал его в последние недели. Судебное заседание по делу назначено на март.

Отметим, что в последние годы экс-игрок НБА неоднократно сталкивался с проблемами с законом, а его состояние вызывало обеспокоенность у общественности.

