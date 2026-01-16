Скидки
Главная Баскетбол Новости

Комментатор НБА — о Луке Дончиче: нытик!

Комментатор НБА — о Луке Дончиче: нытик!
Комментатор «Шарлотт Хорнетс» Эрик Коллинз отреагировал на возмущение словенского разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича в матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт» (117:135).

НБА — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 06:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
117 : 135
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дончич - 39, Джеймс - 29, Ларэвиа - 18, Эйтон - 12, Смарт - 10, Вандербилт - 6, Хатимура - 3, Кнехт, Винсент, Джеймс, Клебер, Тимме, Бафкин, Смит
Шарлотт Хорнетс: Болл - 30, Миллер - 26, Бриджес - 25, Нуппель - 19, Джеймс - 9, Колкбреннер - 9, Диабате - 8, Секстон - 6, Уильямс - 3, Грин, Коннотон, Манн, Салон

Видео с реакцией Коллинза опубликовал ряд порталов в социальных сетях. В третьей четверти встречи Дончич выразил несогласие с арбитром, посчитав, что на нём сфолили, и с непониманием развёл руки в сторону. В результате сам словенец получил технический.

Фото: Скриншот

«Это парень – нытик!» — прокомментировал эпизод Коллинз.

В матче с «Шарлотт» Дончич набрал 39 очков, совершил три подбора и отдал четыре результативные передачи.

