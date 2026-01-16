Комментатор НБА — о Луке Дончиче: нытик!

Комментатор «Шарлотт Хорнетс» Эрик Коллинз отреагировал на возмущение словенского разыгрывающего «Лос-Анджелес Лейкерс» Луки Дончича в матче регулярного чемпионата НБА с «Шарлотт» (117:135).

Видео с реакцией Коллинза опубликовал ряд порталов в социальных сетях. В третьей четверти встречи Дончич выразил несогласие с арбитром, посчитав, что на нём сфолили, и с непониманием развёл руки в сторону. В результате сам словенец получил технический.

Фото: Скриншот

«Это парень – нытик!» — прокомментировал эпизод Коллинз.

В матче с «Шарлотт» Дончич набрал 39 очков, совершил три подбора и отдал четыре результативные передачи.

