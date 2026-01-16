Скидки
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Андрей Кириленко — о Егоре Дёмине: хочется, чтобы в каждой игре было больше зрелости

Президент Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился мнением о разыгрывающем «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине. Кириленко отметил положительные изменения в игре молодого баскетболиста, указав также на аспекты, в которых спортсмен ещё может прибавить.

«Мне хочется, чтобы в каждой игре было больше зрелости, но уже видны большие подвижки в эту сторону. Он стал более солидным, больше рискует, но в правильном направлении. Он агрессивен с мячом. Вот какие-то маленькие баскетбольные моменты развиваются в правильном ключе», — приводит слова Кириленко «Матч ТВ».

