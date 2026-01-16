Скидки
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
22:45 Мск
Баскетбол

«Жаль, что он играет за «Лейкерс». Скаут высказался о Леброне Джеймсе

Один из скаутов НБА поделился мнением о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе. В конце декабря 2025 года ветерану калифорнийской команды исполнился 41 год. Спортсмен пропускал старт сезона из-за проблем с седалищным нервом.

«После матчей с «Санз» и «Рэпторс» мне казалось, что для него всё кончено. На обеих сторонах площадки он выглядел просто ужасно. Я подумал: «Ну вот, время наконец-то догнало Леброна. Пора и честь знать».

Но буквально с того самого матча с «Рэпторс» он стал играть потрясающе — словно переродился. Сейчас он снова выглядит как один из 10 лучших игроков лиги. Это что-то невероятное. Думаю, мы уже никогда не увидим баскетболиста, который так долго способен оставаться на таком уровне. Единственное, что жаль, — он играет за «Лейкерс», а их болельщики вряд ли по достоинству оценят его величие, ведь для них превыше всего Коби Брайант.

А это довольно странно, ведь сам Коби очень уважал Леброна. Короче, я был совершенно не прав, думая, что Леброн сдал. Просто не верится, что я наблюдаю за этим своими глазами», – приводит слова скаута Lakers Daily.

