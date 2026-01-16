Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Рашад Маккантс — о Леброне Джеймсе: чёртов киборг

Рашад Маккантс — о Леброне Джеймсе: чёртов киборг
Комментарии

Бывший игрок НБА Рашад Маккантс поделился мнением о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, сравнив его с другими легендами лиги.

«Я не люблю сравнения. Не люблю, когда говорят, что нам нужно сравнить Леброна в 40 лет со всеми остальными, кому было 40. Все остальные — не Леброн. Ни у кого не было такого атлетизма, никто не приходил из школы с таким телом, никто не уделял столько внимания питанию и диетам. Я не думаю, что это честное сравнение, потому что Леброн — это чёртов киборг, он другой. Леброн может делать это ещё пять лет. Поэтому, когда мы называем его величайшим, не нужно приплетать кого-то ещё. Нужно ли его сравнивать с Джорданом? Нет. Он величайший в истории», — сказал Маккантс в подкасте Гилберта Аренаса.

Материалы по теме
«Жаль, что он играет за «Лейкерс». Скаут высказался о Леброне Джеймсе

Фанаты «Лейкерс» спели Леброну песню в честь дня рождения:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android