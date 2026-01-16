Рашад Маккантс — о Леброне Джеймсе: чёртов киборг

Бывший игрок НБА Рашад Маккантс поделился мнением о лёгком форварде «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброне Джеймсе, сравнив его с другими легендами лиги.

«Я не люблю сравнения. Не люблю, когда говорят, что нам нужно сравнить Леброна в 40 лет со всеми остальными, кому было 40. Все остальные — не Леброн. Ни у кого не было такого атлетизма, никто не приходил из школы с таким телом, никто не уделял столько внимания питанию и диетам. Я не думаю, что это честное сравнение, потому что Леброн — это чёртов киборг, он другой. Леброн может делать это ещё пять лет. Поэтому, когда мы называем его величайшим, не нужно приплетать кого-то ещё. Нужно ли его сравнивать с Джорданом? Нет. Он величайший в истории», — сказал Маккантс в подкасте Гилберта Аренаса.

