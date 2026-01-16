Егор Дёмин оценил место Алексея Шведа в истории российского баскетбола

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался о прославленных российских игроках Андрее Кириленко и Алексее Шведе, а также рассказал, как формировался его интерес к профессиональному баскетболу.

«Я не был настолько увлечён баскетболом в то время, когда играл Кириленко. Занимался этой игрой всю жизнь. Но долгое время – до того момента, когда я решил, что хочу стать профессиональным игроком, — это было скорее хобби.

Я смотрел НБА. Мой отец играл за «Химки», и я был практически на каждом матче. Одним из игроков, за кем я тогда уже следил, был Алексей Швед. В тот момент он был звездой и остаётся одним из самых талантливых баскетболистов, когда-либо рождённых в России», — приводит слова Дёмина Deseret News.

Материалы по теме Алексей Швед рассказал, как Андрей Кириленко помогал ему в США

Алексея Шведа поздравили с днём рождения в «Шаньси Лунгс»: