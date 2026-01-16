Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Егор Дёмин оценил место Алексея Шведа в истории российского баскетбола

Егор Дёмин оценил место Алексея Шведа в истории российского баскетбола
Комментарии

Разыгрывающий «Бруклин Нетс» Егор Дёмин высказался о прославленных российских игроках Андрее Кириленко и Алексее Шведе, а также рассказал, как формировался его интерес к профессиональному баскетболу.

«Я не был настолько увлечён баскетболом в то время, когда играл Кириленко. Занимался этой игрой всю жизнь. Но долгое время – до того момента, когда я решил, что хочу стать профессиональным игроком, — это было скорее хобби.

Я смотрел НБА. Мой отец играл за «Химки», и я был практически на каждом матче. Одним из игроков, за кем я тогда уже следил, был Алексей Швед. В тот момент он был звездой и остаётся одним из самых талантливых баскетболистов, когда-либо рождённых в России», — приводит слова Дёмина Deseret News.

Материалы по теме
Алексей Швед рассказал, как Андрей Кириленко помогал ему в США
Материалы по теме
Егор Дёмин набрал 17 очков в очередном матче НБА! Его «трёшки» — всё серьёзнее и опаснее
Видео
Егор Дёмин набрал 17 очков в очередном матче НБА! Его «трёшки» — всё серьёзнее и опаснее

Алексея Шведа поздравили с днём рождения в «Шаньси Лунгс»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android