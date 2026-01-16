Скидки
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
22:45 Мск
Леброн Джеймс раскрыл, как проходит его типичный игровой день

Лёгкий форвард и ветеран «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, как проходит его типичный игровой день, а также отметил, какие процедуры помогают ему оставаться в форме.

«Я просыпаюсь, принимаю холодную ванну и иду в гипербарическую камеру. Затем немного сплю, после чего играю в симулятор PGA EA Sports. Параллельно с этим я 45 минут использую лимфодренажные сапоги Normatec. После душа я одеваюсь и отправляюсь на арену. Там начинается моя обычная предматчевая рутина: разогрев мышц, физиопроцедуры, работа над восстановлением, растяжка и силовые упражнения в зале. Параллельно настраиваюсь ментально. Перед самой игрой мы обсуждаем моё состояние с тренером, и в этот раз я чувствовал себя отлично», — сказал Джеймс на канале Los Angeles Lakers в YouTube.

