В ЦСКА представили свежие данные о сыне Антониуса Кливленда, находившемся в реанимации

Сын американского баскетболиста ЦСКА Антониуса Кливленда выписан из больницы. Об этом рассказал медиадиректор и пресс-атташе красно-синих Николай Цынкевич. Напомним, в конце декабря 2025 года стало известно, что сын Кливленда находится в реанимации одной из больниц Краснодара. Позже сообщалось, что его перевезли в Москву.

«А теперь важное: Кай Кливленд выписан из больницы! Семья отправилась домой. Теперь парню нужно приходить в себя, восстанавливать силы. В ближайшее время расскажем, что Кливлендам пришлось пережить и как с этим сражались все вместе», — написал Цынкевич в своём телеграм-канале.

