Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

В ЦСКА представили свежие данные о сыне Антониуса Кливленда, находившемся в реанимации

В ЦСКА представили свежие данные о сыне Антониуса Кливленда, находившемся в реанимации
Комментарии

Сын американского баскетболиста ЦСКА Антониуса Кливленда выписан из больницы. Об этом рассказал медиадиректор и пресс-атташе красно-синих Николай Цынкевич. Напомним, в конце декабря 2025 года стало известно, что сын Кливленда находится в реанимации одной из больниц Краснодара. Позже сообщалось, что его перевезли в Москву.

«А теперь важное: Кай Кливленд выписан из больницы! Семья отправилась домой. Теперь парню нужно приходить в себя, восстанавливать силы. В ближайшее время расскажем, что Кливлендам пришлось пережить и как с этим сражались все вместе», — написал Цынкевич в своём телеграм-канале.

Материалы по теме
В ЦСКА сообщили, что сын Антониуса Кливленда идёт на поправку и уже вышел из реанимации

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android