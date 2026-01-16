Единая лига представила уникальный мяч для Матча всех звёзд — 2026

Пресс-служба Единой лиги ВТБ презентовала ALL-STAR BALL 2026 – уникальный мяч, которым команды «Звёзд России» и «Звёзд мира» сыграют на паркете «ВТБ Арены» 15 февраля в рамках Матча всех звёзд — 2026.

Недавно пресс-служба Единой лиги называла имена первых восьми игроков, который примут участие в Матче всех звёзд — 2026. Спортсмены были выбраны посредством голосования болельщиков — по два российских и иностранных игрока в переднюю и заднюю линии.

Ранее в московском ЦСКА представили свежие данные о сыне американского игрока Антониуса Кливленда, находившемся в реанимации.

Материалы по теме В ЦСКА представили свежие данные о сыне Антониуса Кливленда, находившемся в реанимации

Ислам Махачев поиграл в баскетбол в Дагестане: