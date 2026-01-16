Скидки
Россиянин Тимофей Рудовский установил личный рекорд результативности в NCAA

Комментарии

Российский форвард Тимофей Рудовский, выступающий за команду Университета Брайанта Bryant Bulldogs, установил личный рекорд результативности в NCAA.

В матче с UMBC Retrievers 22-летний баскетболист набрал 22 очка, проведя на площадке 38 минут. Он реализовал 8 из 17 бросков с игры, включая 6 из 11 трёхочковых, сделал восемь подборов, один блокшот и допустил три потери. Игра завершилась в овертайме победой Bryant Bulldogs со счётом 79:74.

Тимофей присоединился к Алексу Франсису, Брендону Кэрроллу, Джо Каспержику и Нисре Зузуа как один из немногих первокурсников в истории команды Bryant, кто набрал 20 и более очков подряд в двух матчах.

