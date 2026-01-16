Скидки
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
22:45 Мск
Баскетбол Новости

НБА обновила рейтинг кандидатов на звание MVP. Йокич больше не лидер

В Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) обновили рейтинг кандидатов на звание самого ценного игрока (MVP) регулярного сезона-2025/2026.

Травмированный центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич потерял лидерство. Теперь первое место занимает разыгрывающий защитник «Оклахомы» Шей Гилджес-Александер.

Рейтинг MVP НБА в сезоне-2025/2026 на 16 января:

1. Шей Гилджес-Александер («Оклахома-Сити Тандер»).
2. Никола Йокич («Денвер Наггетс»).
3. Лука Дончич («Лос-Анджелес Лейкерс»).
4. Виктор Вембаньяма («Сан-Антонио Спёрс»).
5. Джейлен Браун («Бостон Селтикс»).
6. Кейд Каннингем («Детройт Пистонс»).
7. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз»).
8. Тайриз Макси («Филадельфия Сиксерс»).
9. Джейлен Брансон («Нью-Йорк Никс»).
10. Джамал Мюррэй («Денвер Наггетс»).

