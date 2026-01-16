«Коммерческого успеха придётся ждать долго». Адам Сильвер — о европейской НБА

Комиссар НБА Адам Сильвер высказался о проекте лиги в Европе.

«В Германии баскетбол сейчас самый быстрорастущий спорт. Золотая эра. Мы очень воодушевлены нашим проектом. Встречаемся с клубами и другими потенциальными участниками, инвесторами, медиакомпаниями, которые хотят транслировать трунир. Со спонсорами. Разрабатываем план инфраструктуры по всему европейскому континенту.

Основное финансирование, особенно на начальном этапе, ляжет на постоянных участников лиги. Как и в любом начинании, участники будут инвесторами и смогут рассчитывать со временем получить отдачу. Если запуск проекта будет удачным, коммерческого успеха будем ждать довольно долго. Думаю, что все участники понимают это, это не для тех, кого интересует краткосрочная перспектива. Мы сразу даём понять, что видение будет долгосрочным. Это очень трудный проект. Колоссальный. Поэтому действуем постепенно и осторожно, стараемся учесть все нюансы», — приводит слова Сильвера пресс-служба НБА.