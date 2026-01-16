Агент Рыжов пояснил, чем «Зенит» привлёк Муна, несмотря на другие предложения

Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов, представляющий интересы защитника «Зенита» Ксавьера Муна, рассказал, почему его клиент выбрал возвращение в клуб из Санкт-Петербурга.

«Интерес к Муну был всегда, и клубы постоянно интересовались, как проходит восстановление Ксавьера. Но детальное обсуждение возможного перехода началось именно, когда освободилось место после ухода Димитриевича. Переговоры прошли быстро и легко. Мун, имея несколько вариантов продолжения карьеры, дал понять, что после первой тяжёлой травмы в своей карьере ему было бы спокойнее вернуться туда, где он хорошо знает инфраструктуру клуба и город.

Сможет ли он сразу вернуть статус лидера «Зенита»? Судя по тому, как выглядит игра «Зенита» в последнее время, клубу явно необходим лидер, думаю, Мун — это как раз тот игрок, который сможет взять это бремя на себя. К тому же учитывая исключительные человеческие качества Ксавьера, полагаю, это бремя не будет для него тяжёлым», — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».