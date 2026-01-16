Скидки
Баскетбол

Агент Рыжов пояснил, чем «Зенит» привлёк Муна, несмотря на другие предложения

Агент Рыжов пояснил, чем «Зенит» привлёк Муна, несмотря на другие предложения
Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов, представляющий интересы защитника «Зенита» Ксавьера Муна, рассказал, почему его клиент выбрал возвращение в клуб из Санкт-Петербурга.

«Интерес к Муну был всегда, и клубы постоянно интересовались, как проходит восстановление Ксавьера. Но детальное обсуждение возможного перехода началось именно, когда освободилось место после ухода Димитриевича. Переговоры прошли быстро и легко. Мун, имея несколько вариантов продолжения карьеры, дал понять, что после первой тяжёлой травмы в своей карьере ему было бы спокойнее вернуться туда, где он хорошо знает инфраструктуру клуба и город.

Сможет ли он сразу вернуть статус лидера «Зенита»? Судя по тому, как выглядит игра «Зенита» в последнее время, клубу явно необходим лидер, думаю, Мун — это как раз тот игрок, который сможет взять это бремя на себя. К тому же учитывая исключительные человеческие качества Ксавьера, полагаю, это бремя не будет для него тяжёлым», — приводит слова Рыжова «Спорт день за днём».

