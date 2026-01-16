Скидки
Агент Рыжов объяснил, почему даже приход Муна не решит главную проблему «Зенита»

Сооснователь агентства ProTeam Станислав Рыжов, представляющий интересы американского защитника Ксавьера Муна, объяснил, почему даже возвращение его подопечного в санкт-петербургский клуб «Зенит» не решит главную проблему сине-бело-голубых.

‎— «Зенит» уже проиграл больше матчей, чем за всю прошлую регулярку. Какие проблемы можете выделить у команды?
— С самого начала предсезонных игр были видны огромные проблемы прежде всего в командной защите. Если по нападению удавалось компенсировать недостаток взаимопонимания индивидуальными действиями, в защите это сделать невозможно. Тут одного прихода Муна будет явно недостаточно, ждём когда тренерскому штабу наконец удастся наладить командную защиту.

‎— Димитриевич покинул команду, Роберсон пропустил много времени, Вонле получил тяжёлую травму. Можно ли сказать, что руководство не угадало с селекцией?
‎— Травмы игроков в игровом и тренировочном процессе нельзя относить к ошибкам селекции, однако зная, что упомянутые вами игроки либо имели постоянные проблемы со здоровьем в предыдущие сезоны — Роберсон, или вообще не играли больше года — Вонле, говорят, что клуб заведомо шёл на большой и осознанный риск, подписывая этих баскетболистов. Что касаемо Димитриевича, насторожило его интервью незадолго до расставания с «Зенитом», где он сказал, что у тренера Перасовича в УНИКСе, где он провёл лучший сезон в карьере, ему игралось значительно комфортнее. Не буду обсуждать корректность таких высказываний, но как говорится из песни слов не выкинешь.

— Как считаете, прочное ли положение у Секулича?
— Ни один тренер не может иметь прочное положение, когда команда показывает результаты и качество игры настолько ниже поставленных задач и потенциала ростера, затраченных финансовых средств на подписание игроков, — приводит слова Рыжова портал «Спорт день за днём».

