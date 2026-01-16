Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Виктор — будущее НБА. Он станет кошмаром для соперников». Адетокунбо — о Вембаньяме

«Виктор — будущее НБА. Он станет кошмаром для соперников». Адетокунбо — о Вембаньяме
Комментарии

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции форварда в «Милуоки Бакс», грек Яннис Адетокунбо с восхищением высказался в адрес 22-летнего центрового техасской команды «Сан-Антонио Спёрс» француза Виктора Вембаньямы, предположив, что тот станет ещё более совершенным атлетом.

«Пока этот парень здоров, он будущее НБА. Нет предела его возможностям. Виктор станет настоящим кошмаром для соперников. И я надеюсь, что к тому времени уже уйду из лиги и завершу карьеру», — приводит слова Адетокунбо аккаунт Clutch Points в социальной сети Х.

Ранее стало известно, что Вембаньяма стал четвёртым игроком в истории НБА, кто быстрее всех набрал 500 блок-шотов за карьеру.

Сейчас читают:
Фото
Вембаньяма — четвёртый в истории НБА, кто быстрее всех набрал 500 блок-шотов за карьеру
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android