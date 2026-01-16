«Виктор — будущее НБА. Он станет кошмаром для соперников». Адетокунбо — о Вембаньяме

30-летний чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), выступающий на позиции форварда в «Милуоки Бакс», грек Яннис Адетокунбо с восхищением высказался в адрес 22-летнего центрового техасской команды «Сан-Антонио Спёрс» француза Виктора Вембаньямы, предположив, что тот станет ещё более совершенным атлетом.

«Пока этот парень здоров, он будущее НБА. Нет предела его возможностям. Виктор станет настоящим кошмаром для соперников. И я надеюсь, что к тому времени уже уйду из лиги и завершу карьеру», — приводит слова Адетокунбо аккаунт Clutch Points в социальной сети Х.

Ранее стало известно, что Вембаньяма стал четвёртым игроком в истории НБА, кто быстрее всех набрал 500 блок-шотов за карьеру.