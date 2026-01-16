Скидки
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Защитник «Баварии» Ратэн-Мэйс оценил свой опыт игры в «Енисее»

Комментарии

Защитник «Баварии» Ксэвьер Ратэн-Мэйс высказался о своём опыте выступлений в России и игре в «Енисее» под руководством Йовицы Арсича.

«Я играл год в Сибири. Немногим в мире удается попасть из «Енисея» в «Реал». В этом большая заслуга моего тренера в России — Йовицы Арсича.

Арсич — один из самых невероятных наставников в моей карьере. Он позволил мне быть собой на площадке, дал полную свободу.

В этом аспекте я уникальный игрок. Если тренер не ограничивает меня, буду давать результат. В Мадриде у меня не было такого тренера», — цитирует Ксэвьера Ратэн-Мэйса Okko Basket со ссылкой на подкаст Euroinsiders.

Комментарии
