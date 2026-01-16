Леброн — лидер в топ-10 самых высокооплачиваемых баскетболистов в 2025 году

Авторитетное североамериканское издание Sportico опубликовало топ-100 самых высокооплачиваемых спортсменов в 2025 году, который возглавил футболист клуба «Аль-Наср» Криштиану Роналду — он заработал $ 260 млн.

Первое место по годовому заработку среди баскетболистов занял четырёхкратный чемпион НБА американец Леброн Джеймс, который получил $ 128,7 млн.

Топ-10 самых высокооплачиваемых баскетболистов по итогам 2025 года.

1. Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — $ 128,7 млн.

2. Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — $ 105,4 млн.

3. Кевин Дюрант («Хьюстон Рокетс») — $ 100,8 млн.

4. Яннис Адетокунбо («Милуоки Бакс») — $ 94,3 млн.

5. Энтони Эдвардс («Миннесота Тимбервулвз») — $ 62,2 млн.

6. Джоэл Эмбиид («Филадельфия Сиксерс») — $ 61 млн.

7. Джейсон Тейтум («Бостон Селтикс») — $ 60,4 млн.

8. Джимми Батлер («Голден Стэйт Уорриорз») — $ 60,3 млн.

9. Никола Йокич («Денвер Наггетс») — $ 60,2 млн.

10. Девин Букер («Финикс Санз») — $ 59 млн.