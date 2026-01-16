Скидки
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Канадец Робертсон ушёл из «Локомотива-Кубань»

Канадский защитник Кассиус Робертсон покидает краснодарский «Локомотив-Кубань». Об этом сообщает пресс-служба клуба.

«ПБК «Локомотив-Кубань» и канадский защитник пришли к соглашению расторгнуть контракт.

Робертсон присоединился к красно-зелёным в это межсезонье и принял участие в 21 официальном матче.

В среднем за игру он набирал 9,0 очка (при 30,2% реализации трёхочковых), делал 2,8 подбора, 2,8 передачи и 0,9 перехвата за 22:40 игрового времени.

Благодарим Кассиуса за самоотдачу, трудолюбие и за профессиональное отношение к работе и тренировочному процессу. Желаем удачи в продолжении карьеры!» — гласит сообщение краснодарского клуба в соцсетях.

