Главная Баскетбол Новости

Фенербахче — Валенсия, результат матча 16 января 2026, счет 82:79, Евролига – 2025/2026

«Фенербахче» победил «Валенсию» в матче 22-го тура Евролиги, у Де Коло — 16 очков
Комментарии

Сегодня, 16 января, состоялся матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги между турецким клубом «Фенербахче» и испанской командой «Валенсией». Встреча завершилась со счётом 82:79 (28:20, 17:14, 21:24, 16:21) в пользу «Фенербахче».

Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
16 января 2026, пятница. 20:45 МСК
Фенербахче
Стамбул, Турция
Окончен
82 : 79
Валенсия
Валенсия, Испания
Фенербахче: Бэкот, Бирсен, Болдуин, Мелли, Хортон-Такер, Махмутоглу, Бостон, де Коло, Биберович, Янтунен, Холл, Берч
Валенсия: Бадио, Тейлор, Пуэрто, Рьюверс, Прадилья, де Ларреа, Ки, Монтеро, Мур, Сако, Томпсон, Костелло

Наиболее результативным игроком в составе турецкого клуба стал 38-летний французский защитник Нандо Де Коло. Ему удалось набрать 16 очков, сделать один подбор, а также отдать три передачи.

Самым результативным игроком в составе испанского коллектива стал 27-летний американо-венгерский форвард Нейтан Рьюверс. Он набрал 17 очков, совершил пять подборов, а также сделал одну передачу.

