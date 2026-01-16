«Фенербахче» победил «Валенсию» в матче 22-го тура Евролиги, у Де Коло — 16 очков

Сегодня, 16 января, состоялся матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги между турецким клубом «Фенербахче» и испанской командой «Валенсией». Встреча завершилась со счётом 82:79 (28:20, 17:14, 21:24, 16:21) в пользу «Фенербахче».

Наиболее результативным игроком в составе турецкого клуба стал 38-летний французский защитник Нандо Де Коло. Ему удалось набрать 16 очков, сделать один подбор, а также отдать три передачи.

Самым результативным игроком в составе испанского коллектива стал 27-летний американо-венгерский форвард Нейтан Рьюверс. Он набрал 17 очков, совершил пять подборов, а также сделал одну передачу.