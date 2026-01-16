Скидки
Реал Мадрид — Барселона. Прямая трансляция
Смотреть трансляцию
22:45 Мск
Баскетбол Новости

Пистиолис поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Пармы»

Пистиолис поделился ожиданиями от матча ЦСКА и «Пармы»
Комментарии

Главный тренер московского ЦСКА Андреас Пистиолис поделился ожиданиями от предстоящего матча регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ с «Бетсити Пармой».

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 16:00 МСК
Бетсити Парма
Пермский край
Не начался
ЦСКА
Москва
«Это один из самых больших вызовов, который нам предстоит принять за последнее время. «Бетсити Парма» — одна из топ-команд лиги, которая совсем по-другому выглядит на домашней площадке. В Перми они обыграли нас, УНИКС и «Локо». Поэтому нам надо выйти на паркет собранными и на 100% мотивированными», — приводит слова Пистиолиса официальный сайт московского клуба.

Первое место в турнирной таблице Единой лиги в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 18 побед и два поражения. На втором месте располагается УНИКС, у которого такой же показатель побед и поражений. Топ-3 замыкает «Бетсити-Парма» (14 побед и семь поражений).

Комментарии
