«Хапоэль» из Тель-Авива обыграл АСВЕЛ в матче Евролиги

16 января состоялся матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги между французским клубом АСВЕЛ и израильской командой «Хапоэль» из Тель-Авива. Встреча завершилась со счётом 81:73 (16:16, 15:22, 26:20, 24:15) в пользу коллектива из Израиля.

Наиболее результативным игроком в составе французской команды стал 28-летний американский разыгрывающий защитник Глинн Уотсон. Ему удалось набрать 17 очков, сделать три подбора, а также отдать пять передач и совершить два перехвата.

Самым результативным игроком в составе израильской команды стал 26-летний американский центровой Дэниел Отуру. Ему удалось набрать 18 очков, сделать семь подборов, а также совершить один перехват и два блок-шота.