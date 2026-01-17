Скидки
Главная Баскетбол Новости

АСВЕЛ — Хапоэль Тель-Авив, результат матча 16 января 2026, счет 73:81, Евролига – 2025/2026

«Хапоэль» из Тель-Авива обыграл АСВЕЛ в матче Евролиги
Комментарии

16 января состоялся матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги между французским клубом АСВЕЛ и израильской командой «Хапоэль» из Тель-Авива. Встреча завершилась со счётом 81:73 (16:16, 15:22, 26:20, 24:15) в пользу коллектива из Израиля.

Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
16 января 2026, пятница. 22:00 МСК
АСВЕЛ
Виллербан, Франция
Окончен
73 : 81
Хапоэль Т-А
Тель-Авив, Израиль
АСВЕЛ: Эбуа, Селжас, Атамна, Харрисон, Эртель, Ажинса, Масса, Лайти, Ндиайе, Уотсон, Вотье, Траоре
Хапоэль Т-А: Мотли, Джонс, Блэйкни, Брайант, Тимор, Малкольм, Одиасе, Мицич, Уэйнрайт, Отуру, Мадар, Гинат

Наиболее результативным игроком в составе французской команды стал 28-летний американский разыгрывающий защитник Глинн Уотсон. Ему удалось набрать 17 очков, сделать три подбора, а также отдать пять передач и совершить два перехвата.

Самым результативным игроком в составе израильской команды стал 26-летний американский центровой Дэниел Отуру. Ему удалось набрать 18 очков, сделать семь подборов, а также совершить один перехват и два блок-шота.

Календарь Евролиги на сезон-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги на сезон-2025/2026
