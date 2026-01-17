Скидки
Главная Баскетбол Новости

В «Локо» высказались о расторжении контракта с канадским легионером Робертсоном

Комментарии

Вице-президент клуба «Локомотив-Кубань» Алексей Пегушин прокомментировал расторжение контракта с канадским защитником Кассиусом Робертсоном.

«Робертсон – качественный игрок, об уровне которого говорит, например, то, что он регулярно вызывается в сборную Канады, становился самым результативным игроком чемпионата Испании. Но по ряду причин в «Локомотиве» у него не получилось. Мы пытались встроить его в нашу командную игру, ждали, когда он раскроет снайперские качества, на которые мы рассчитывали. Но ситуация складывается так, что больше ждать не можем, поэтому было принято обоюдное решение расстаться. Желаем Кассиусу успехов в дальнейшей карьере!» — приводит слова Пегушина пресс-служба клуба.

