Реал Мадрид — Барселона, результат матча 16 января 2026, счёт 80:61, Евролига-2025/2026

«Реал» крупно обыграл «Барселону» в Евролиге
В Мадриде, Испания, завершился матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Реал» и «Барселона». Встреча закончилась победой хозяев паркета со счётом 80:61.

Евролига . Регулярный чемпионат. 22-й тур
16 января 2026, пятница. 22:45 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Окончен
80 : 61
Барселона
Барселона, Испания
Реал Мадрид: Лайлз, Абальде, Кампаццо, Океке, Хезонья, Маледон, Дек, Гаруба, Тавареш, Льюль, Фелис, Лень
Барселона: Пантер, Маркос, Кейл, Норрис, Веселы, Брисуэла, Саторански, Эрнангомес, Фалл, Лапровиттола, Шенгелия, Парра

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Усман Гаруба, набравший 16 очков и совершивший три подбора. 12 очков и три подбора на счету Марио Хезоньи. 11 очков и шесть подборов оформил Уолтер Тавареш.

В составе каталонской команды 13 очков набрал Дарио Брисуэла. 12 очков и три передачи на счету Николаса Лапровиттолы.

«Реал» одержал четвёртую победу подряд в регулярном чемпионате Евролиги. «Барселона» потерпела первое поражение в последних трёх встречах.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
