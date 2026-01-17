«Реал» крупно обыграл «Барселону» в Евролиге

В Мадриде, Испания, завершился матч 22-го тура регулярного чемпионата Евролиги, в котором встречались местный «Реал» и «Барселона». Встреча закончилась победой хозяев паркета со счётом 80:61.

Самым результативным игроком матча в составе победителей стал Усман Гаруба, набравший 16 очков и совершивший три подбора. 12 очков и три подбора на счету Марио Хезоньи. 11 очков и шесть подборов оформил Уолтер Тавареш.

В составе каталонской команды 13 очков набрал Дарио Брисуэла. 12 очков и три передачи на счету Николаса Лапровиттолы.

«Реал» одержал четвёртую победу подряд в регулярном чемпионате Евролиги. «Барселона» потерпела первое поражение в последних трёх встречах.