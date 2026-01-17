Евролига: результаты матчей 16 января

В пятницу, 16 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола могли увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты 16 января:

«Фенербахче» — «Валенсия» — 82:79;

АСВЕЛ — «Хапоэль» Тель-Авив — 73:81;

«Реал» Мадрид — «Барселона» — 80:61.

Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает «Хапоэль», на счету которого 15 побед и шесть поражений. На второй строчке «Монако» (15 побед и семь поражений). Тройку сильнейших замыкает «Фенербахче». В его активе 14 побед при семи поражениях.