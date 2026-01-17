Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Евролига: результаты матчей 16 января

Евролига: результаты матчей 16 января
Комментарии

В пятницу, 16 января, в регулярном чемпионате Евролиги сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники европейского баскетбола могли увидеть три матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их результатами.

Евролига. Результаты 16 января:

«Фенербахче» — «Валенсия» — 82:79;
АСВЕЛ — «Хапоэль» Тель-Авив — 73:81;
«Реал» Мадрид — «Барселона» — 80:61.

Первое место в турнирной таблице Евролиги в данный момент занимает «Хапоэль», на счету которого 15 побед и шесть поражений. На второй строчке «Монако» (15 побед и семь поражений). Тройку сильнейших замыкает «Фенербахче». В его активе 14 побед при семи поражениях.

Календарь Евролиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Евролиги сезона-2025/2026
Материалы по теме
Звезда «Зенита» сбежал в Евролигу. Прецедент для нашего баскетбола?
Звезда «Зенита» сбежал в Евролигу. Прецедент для нашего баскетбола?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android