Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Ребят, хватит уже». Швед рассказал, как молодые игроки УНИКСа обращались к нему на «вы»

«Ребят, хватит уже». Швед рассказал, как молодые игроки УНИКСа обращались к нему на «вы»
Комментарии

Разыгрывающий УНИКСа Алексей Швед рассказал о взаимодействии с молодыми игроками казанской команды.

«Молодёжь меня знает. Они со мной фотографировались, наверное, когда им было пять-шесть лет. Поэтому знают, спрашивают советы — я им подсказываю. Иногда хорошие советы, иногда не очень. Дружная у нас атмосфера. Адаптироваться мне нетрудно, много лет играю.

Было ли у кого-то стеснение? Сначала они говорили на «вы». Мне это непривычно, но я сразу сказал: Ребят, хватит уже. Играем в одной команде, поэтому если нужные какие-то советы, есть какие-то вопросы, всегда можете обращаться. Опыт большой, и если что, помогу чем смогу», — сказал Швед в интервью пресс-службе УНИКСа.

Сейчас читают:
Егор Дёмин оценил место Алексея Шведа в истории российского баскетбола

Алексея Шведа поздравили с днём рождения в «Шаньси Лунгс»:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android