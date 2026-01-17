«Ребят, хватит уже». Швед рассказал, как молодые игроки УНИКСа обращались к нему на «вы»

Разыгрывающий УНИКСа Алексей Швед рассказал о взаимодействии с молодыми игроками казанской команды.

«Молодёжь меня знает. Они со мной фотографировались, наверное, когда им было пять-шесть лет. Поэтому знают, спрашивают советы — я им подсказываю. Иногда хорошие советы, иногда не очень. Дружная у нас атмосфера. Адаптироваться мне нетрудно, много лет играю.

Было ли у кого-то стеснение? Сначала они говорили на «вы». Мне это непривычно, но я сразу сказал: Ребят, хватит уже. Играем в одной команде, поэтому если нужные какие-то советы, есть какие-то вопросы, всегда можете обращаться. Опыт большой, и если что, помогу чем смогу», — сказал Швед в интервью пресс-службе УНИКСа.

Алексея Шведа поздравили с днём рождения в «Шаньси Лунгс»: