«Что тут комментировать?» Вергун высказался о фанатах «Уралмаша» после ухода из команды

43-летний белорусский специалист Ростислав Вергун поблагодарил болельщиков «Уралмаша» за поддержку. 14 января Вергун сообщил, что покинет пост главного тренера екатеринбургской команды. Об этом решении он рассказал на пресс-конференции после матча внутрисезонного турнира Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 WINLINE Basket Cup с УНИКСом — 77:74 (17:19, 19:23, 20:12, 21:20). После игры фанаты выразили признательность Ростиславу за работу в команде.

— У меня слёзы накатывали и мурашки пробивали. Что вы вообще в этом моменте чувствуете?

— Показали, как мы можем – это я понимаю, лучшие болельщики, особенные. И вот они хотят доказать, что они самые лучшие. Если сказать, что я не ожидал, я совру. Был уверен, что они чем-то меня удивят. Что тут комментировать? Мне кажется, что каждому человеку важно понимать, что он делает что-то важное и кому-то нужно.

И когда ты понимаешь, что люди настолько поддерживают команду – даже при том, что очень неудачный сезон, неудачный отрезок – это дорогого стоит. Мы все служим игре. Как профессиональные тренеры, спортсмены мы служим баскетбольному Екатеринбургу. Один из моих принципов. Должен делать честно, чтобы тебе не надо было отводить глаза и переходить на другую сторону дороги. Я точно знаю, что в Екатеринбурге мне не надо переходить никуда, — сказал Вергун в интервью на канале «Время на атаку».

Баскетболист врезался в двух девушек во время интервью: