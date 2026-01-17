Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Это не та команда». Кендрик Перкинс раскритиковал «Лейкерс»

«Это не та команда». Кендрик Перкинс раскритиковал «Лейкерс»
Комментарии

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс высказался о текущем состоянии «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Это не команда — это просто группа отдельных людей. Я готов поставить всё, что у меня есть, что у игроков «Лейкерс» нет общего чата. Готов поспорить, что у них нет командных ужинов на выездах. Вот как всё выглядит — пришли на работу, сделали своё дело, и каждый пошёл своей дорогой. Именно так они и смотрятся на площадке», — сказал Перкинс в эфире ESPN.

В настоящий момент «Лейкерс» занимают пятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 24 победы и 15 поражений.

Сейчас читают:
«Жаль, что он играет за «Лейкерс». Скаут высказался о Леброне Джеймсе

Алькарас потренировался перед АО-2026 в джерси Леброна:

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android