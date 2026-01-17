«Это не та команда». Кендрик Перкинс раскритиковал «Лейкерс»

Чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в сезоне-2007/2008 в составе «Бостон Селтикс» Кендрик Перкинс высказался о текущем состоянии «Лос-Анджелес Лейкерс».

«Это не команда — это просто группа отдельных людей. Я готов поставить всё, что у меня есть, что у игроков «Лейкерс» нет общего чата. Готов поспорить, что у них нет командных ужинов на выездах. Вот как всё выглядит — пришли на работу, сделали своё дело, и каждый пошёл своей дорогой. Именно так они и смотрятся на площадке», — сказал Перкинс в эфире ESPN.

В настоящий момент «Лейкерс» занимают пятое место в турнирной таблице НБА Западной конференции, имея в активе 24 победы и 15 поражений.

