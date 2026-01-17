Скидки
«Самый востребованный актив». В США высказались о Егоре Дёмине

Обозреватель нью-йоркского издания Daily News Си Джей Холмс высказался о разыгрывающем «Бруклин Нетс» Егоре Дёмине, отметив его редкое сочетание габаритов, видения площадки и броска.

«При росте 206 см Дёмин отлично читает игру и видит площадку и уже сейчас бросает с уверенностью опытного ветерана НБА, что сильно отличается от того, как его оценивали перед драфтом. Именно это редкое сочетание качеств и стало причиной, по которой Шон Маркс был готов рискнуть.

В лиге крупные плеймейкеры такого типа — самый востребованный актив. Дёмин всё ещё привыкает к физике и темпу игр в НБА, но недавние матчи — самый чёткий сигнал, что его потолок чрезвычайно высок», — говорится в материале обозревателя.

