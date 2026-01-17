Эксперт назвал единственную вещь, за которую можно критиковать Егора Дёмина

Аналитик Nets Wire/USA TODAY Шариф Филлипс-Китон высказался об игре разыгрывающего «Бруклин Нетс» Егора Дёмина, указав как на сильные стороны баскетболиста, так и на аспект, который пока требует развития.

«Если и критиковать Дёмина, то за небольшое количество бросков из-под кольца и со средней дистанции. В этом сезоне 69,6% его бросков приходятся на трёхочковые. При этом его дальний бросок выглядит впечатляюще — а ведь именно он был одним из главных вопросов у скаутов при переходе Дёмина из NCAA в НБА.

Тем не менее многие хотели бы увидеть, как он со временем разнообразит свой выбор бросков. В любом случае сейчас Дёмин играет на уровне одного из лучших новичков лиги», — говорится в материале обозревателя.

