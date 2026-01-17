Видео: напряжённая концовка матча «Филадельфия» — «Кливленд» с победным броском

Сегодня, 17 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Кливленд Кавальерс». Игра завершилась со счётом 117:115 в пользу гостевой команды.

За 22 секунды до окончания основного времени бигмена «Кливленда» Эван Мобли реализовал один из двух штрафных бросков, увеличив преимущество своей команды до 115:113. В следующей атаке защитник «Филадельфии» Тайриз Макси сравнял счёт, точно исполнив флоутер — 115:115. Затем «Кавальерс» организовали результативную атаку: форвард гостей Джейлон Тайсон отдал передачу на Мобли, который и принёс своей команде победу.

В оставшиеся секунды Макси попытался забросить мяч с центра площадки, однако попал лишь в щит. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео самых моментов концовки встречи.

