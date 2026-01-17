Скидки
Баскетбол

Видео: напряжённая концовка матча «Филадельфия» — «Кливленд» с победным броском
Сегодня, 17 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Филадельфия Сиксерс» принимала «Кливленд Кавальерс». Игра завершилась со счётом 117:115 в пользу гостевой команды.

НБА — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 03:00 МСК
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Окончен
115 : 117
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Филадельфия Сиксерс: Эмбиид - 33, Макси - 22, Граймс - 14, Джордж - 14, Убре - 12, Эджкомб - 10, Уотфорд - 4, Бона - 4, Барлоу - 2, Драммонд, Лоури, Эдвардс, Маккейн, Гордон, Уокер
Кливленд Кавальерс: Тайсон - 39, Хантер - 16, Мобли - 15, Проктор - 13, Митчелл - 13, Аллен - 10, Томлин - 9, Портер - 2, Болл, Брайант, Нэнс

За 22 секунды до окончания основного времени бигмена «Кливленда» Эван Мобли реализовал один из двух штрафных бросков, увеличив преимущество своей команды до 115:113. В следующей атаке защитник «Филадельфии» Тайриз Макси сравнял счёт, точно исполнив флоутер — 115:115. Затем «Кавальерс» организовали результативную атаку: форвард гостей Джейлон Тайсон отдал передачу на Мобли, который и принёс своей команде победу.

В оставшиеся секунды Макси попытался забросить мяч с центра площадки, однако попал лишь в щит. «Чемпионат» предлагает вашему вниманию видео самых моментов концовки встречи.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Новости. Баскетбол
