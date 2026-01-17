Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

5 очков Егора Дёмина помогли «Бруклину» обыграть «Чикаго» в НБА

5 очков Егора Дёмина помогли «Бруклину» обыграть «Чикаго» в НБА
Комментарии

В ночь с 16 на 17 января мск на паркете «Барклайс-центра» (Нью-Йорк, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз». Хозяева выиграли встречу со счётом 112:109.

НБА — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 109
Чикаго Буллз
Чикаго
Бруклин Нетс: Портер - 26, Клауни - 23, Шарп - 14, Вульф - 13, Томас - 8, Траоре - 8, Клэкстон - 7, Дёмин - 5, Мэнн - 5, Пауэлл - 3, Мартин, Уилсон
Чикаго Буллз: Вучевич - 19, Досунму - 18, Уайт - 17, Бузелис - 15, Смит - 14, Джонс - 11, Уильямс - 7, Окоро - 6, Хаертер - 2, Картер, Терри, Филлипс

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Майкл Портер, у которого 26 очков, семь подборов и одна передача. Российский баскетболист Егор Дёмин набрал пять очков, а также сделал две передачи.

У гостей наивысшей результативностью отметился черногорский центровой Никола Вучевич, у которого 19 очков, шесть подборов и шесть передач.

В следующем матче команды проведут очную игру, но уже на площадке «Чикаго»

Календарь НБА
Таблица НБА
Сейчас читают:
В НБА обменяли суперзвезду! LIVE
Live
В НБА обменяли суперзвезду! LIVE
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android