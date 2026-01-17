5 очков Егора Дёмина помогли «Бруклину» обыграть «Чикаго» в НБА

В ночь с 16 на 17 января мск на паркете «Барклайс-центра» (Нью-Йорк, США) завершился матч регулярного чемпионата Национальной баскетбольной ассоциации сезона-2025/2026 между клубами «Бруклин Нетс» и «Чикаго Буллз». Хозяева выиграли встречу со счётом 112:109.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский лёгкий форвард Майкл Портер, у которого 26 очков, семь подборов и одна передача. Российский баскетболист Егор Дёмин набрал пять очков, а также сделал две передачи.

У гостей наивысшей результативностью отметился черногорский центровой Никола Вучевич, у которого 19 очков, шесть подборов и шесть передач.

В следующем матче команды проведут очную игру, но уже на площадке «Чикаго»