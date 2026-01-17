Скидки
Дёмин остался на скамейке в концовке матча с «Чикаго». Последние 4 минуты Егор не играл

Защитник и новичок «Бруклин Нетс» Егор Дёмин принял участие в матче в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз», в котором его команда одержала победу со счётом 112:109.

НБА — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 109
Чикаго Буллз
Чикаго
Бруклин Нетс: Портер - 26, Клауни - 23, Шарп - 14, Вульф - 13, Томас - 8, Траоре - 8, Клэкстон - 7, Дёмин - 5, Мэнн - 5, Пауэлл - 3, Мартин, Уилсон
Чикаго Буллз: Вучевич - 19, Досунму - 18, Уайт - 17, Бузелис - 15, Смит - 14, Джонс - 11, Уильямс - 7, Окоро - 6, Хаертер - 2, Картер, Терри, Филлипс

Примечательно, что 19-летний российский баскетболист покинул площадку за 4 минуты 47 секунд до окончания основного времени, уступив место другому новичку команды — Нолану Траоре, и больше не появлялся на паркете вплоть до финальной сирены.

Дёмин, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 19 минут, набрав суммарно пять очков (1 из 4 из-за дуги, 2 из 2 — штрафные), два подбора, один блок-шот и одна потеря. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+11».

