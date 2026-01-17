Видео: последняя минута матча «Бруклин» — «Чикаго» без участия Егора Дёмина

Сегодня, 17 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бруклин Нетс» принимал «Чикаго Буллз». Игра завершилась со счётом 112:109 в пользу домашней команды.

Отметим, что завершающая минута встречи ознаменовалась ключевыми результативными действиями. Форвард «Бруклина» Майкл Портер при счёте 108:109 за пять секунд до окончания основного времени реализовал лэй-ап, выведя свою команду вперёд. Впоследствии игроки «Нетс» довели матч до победы.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что всё это время 19-летний российский защитник хозяев Егор Дёмин находился на скамейке запасных: за 4:47 до финальной сирены он уступил место Нолану Траоре и не возвращался на площадку.