Видео: последняя минута матча «Бруклин» — «Чикаго» без участия Егора Дёмина
Комментарии

Сегодня, 17 января, завершился очередной матч в рамках регулярного сезона-2025/2026 Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Бруклин Нетс» принимал «Чикаго Буллз». Игра завершилась со счётом 112:109 в пользу домашней команды.

НБА — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 109
Чикаго Буллз
Чикаго
Бруклин Нетс: Портер - 26, Клауни - 23, Шарп - 14, Вульф - 13, Томас - 8, Траоре - 8, Клэкстон - 7, Дёмин - 5, Мэнн - 5, Пауэлл - 3, Мартин, Уилсон
Чикаго Буллз: Вучевич - 19, Досунму - 18, Уайт - 17, Бузелис - 15, Смит - 14, Джонс - 11, Уильямс - 7, Окоро - 6, Хаертер - 2, Картер, Терри, Филлипс

Отметим, что завершающая минута встречи ознаменовалась ключевыми результативными действиями. Форвард «Бруклина» Майкл Портер при счёте 108:109 за пять секунд до окончания основного времени реализовал лэй-ап, выведя свою команду вперёд. Впоследствии игроки «Нетс» довели матч до победы.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Примечательно, что всё это время 19-летний российский защитник хозяев Егор Дёмин находился на скамейке запасных: за 4:47 до финальной сирены он уступил место Нолану Траоре и не возвращался на площадку.

