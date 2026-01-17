Скидки
Тренер «Бруклина» объяснил, почему заменил Егора Дёмина в концовке матча НБА

Комментарии

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз» (112:109) прокомментировал решение заменить 19-летнего российского защитника команды Егора Дёмина за 4:47 до конца встречи.

НБА — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 109
Чикаго Буллз
Чикаго
Бруклин Нетс: Портер - 26, Клауни - 23, Шарп - 14, Вульф - 13, Томас - 8, Траоре - 8, Клэкстон - 7, Дёмин - 5, Мэнн - 5, Пауэлл - 3, Мартин, Уилсон
Чикаго Буллз: Вучевич - 19, Досунму - 18, Уайт - 17, Бузелис - 15, Смит - 14, Джонс - 11, Уильямс - 7, Окоро - 6, Хаертер - 2, Картер, Терри, Филлипс

— За пять минут до конца четвёртой вы выпустили Нолана [Траоре] вместо Егора. Что вы увидели в их игре, что подтолкнуло к этой замене?
— Я ожидал от Егора большего уровня жёсткости и интенсивности. Мы это с ним обсуждаем, и я точно знаю, что он способен играть с нужным контактом. В концовке матча с «Нью-Орлеаном» он сделал ключевые остановки, отлично держал Трея Мёрфи, плотно давил на мяч. Поэтому, когда мы начинаем четверть или половину, а он не приносит той плотности, которую может дать… Если бы он на это не был способен — другой разговор. Но он может. И в концовке нам как раз это и было нужно. Нолан тоже проделал отличную работу. Прав ли я в моменте — пересмотрю видео. В целом я очень доволен обоими: как они играют, насколько бескорыстны, какими намерениями руководствуются. Так и учатся, так и растут.

Я понимаю, что Егор недоволен, когда я сажаю его на скамейку, и я даже рассчитываю на такую реакцию. Я знаю, что он в состоянии привнести нужную жёсткость: защищаться один в один, переключаться на заслонах, держать более габаритных соперников, пролезать в «краску». А его сильные качества — бросок и умение открываться под трёхочковый — никуда не денутся, — заявил Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.

