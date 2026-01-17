Тренер «Бруклина» объяснил, почему заменил Егора Дёмина в концовке матча НБА

Главный тренер «Бруклин Нетс» Жорди Фернандес после матча регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Чикаго Буллз» (112:109) прокомментировал решение заменить 19-летнего российского защитника команды Егора Дёмина за 4:47 до конца встречи.

— За пять минут до конца четвёртой вы выпустили Нолана [Траоре] вместо Егора. Что вы увидели в их игре, что подтолкнуло к этой замене?

— Я ожидал от Егора большего уровня жёсткости и интенсивности. Мы это с ним обсуждаем, и я точно знаю, что он способен играть с нужным контактом. В концовке матча с «Нью-Орлеаном» он сделал ключевые остановки, отлично держал Трея Мёрфи, плотно давил на мяч. Поэтому, когда мы начинаем четверть или половину, а он не приносит той плотности, которую может дать… Если бы он на это не был способен — другой разговор. Но он может. И в концовке нам как раз это и было нужно. Нолан тоже проделал отличную работу. Прав ли я в моменте — пересмотрю видео. В целом я очень доволен обоими: как они играют, насколько бескорыстны, какими намерениями руководствуются. Так и учатся, так и растут.

Я понимаю, что Егор недоволен, когда я сажаю его на скамейку, и я даже рассчитываю на такую реакцию. Я знаю, что он в состоянии привнести нужную жёсткость: защищаться один в один, переключаться на заслонах, держать более габаритных соперников, пролезать в «краску». А его сильные качества — бросок и умение открываться под трёхочковый — никуда не денутся, — заявил Фернандес во время послематчевой пресс-конференции.