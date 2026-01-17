Скидки
Названа причина, по которой Лука Дончич пропустит следующий матч «Лейкерс» в НБА

Названа причина, по которой Лука Дончич пропустит следующий матч «Лейкерс» в НБА
Разыгрывающий и один из лидеров «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич пропустит следующий матч регулярного сезона Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Портленд Трэйл Блэйзерс», который состоится завтра, 18 января, из-за травмы.

НБА — регулярный чемпионат
18 января 2026, воскресенье. 06:00 МСК
Портленд Трэйл Блэйзерс
Портленд
Не начался
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
По информации ESPN, словенский игрок пропустит матч из-за болей в левом паху.

Ранее на этой неделе, перед игрой, в которой «озёрники» проиграли «Сакраменто Кингз», Дончич отмечал, что чувствует дискомфорт в паховой области во время разминки, однако всё же вышел на площадку. Во время встречи Лука проходил доступные реабилитационные процедуры прямо на скамейке запасных.

