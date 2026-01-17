Скидки
Баскетбол

Расписание матчей баскетбольной Единой лиги – 2025/2026 на 17 января

Единая лига: расписание матчей 17 января


В субботу, 17 января, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их расписанием.

Единая лига. Расписание на 17 января:

14:00 мск — «Пари Нижний Новгород» — «Автодор»;
16:00 мск — «Бетсити Парма» — ЦСКА.

Первое место в турнирной таблице в настоящий момент занимает ЦСКА, на счету которого 18 побед и два поражения. На втором месте располагается УНИКС, у которого такой же показатель побед и поражений. Топ-3 замыкает «Бетсити Парма» (14 побед и семь поражений).

Календарь Единой лиги сезона-2025/2026
Турнирная таблица Единой лиги сезона-2025/2026

