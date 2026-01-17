НБА: результаты игр 17 января

В ночь на 17 января в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники американского баскетбола смогли увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты матчей 17 января:

«Индиана Пэйсерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 127:119;

«Филадельфия Сиксерс» — «Кливленд Кавальерс» — 115:117;

«Бруклин Нетс» — «Чикаго Буллз» — 112:109;

«Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 117:121 (ОТ);

«Хьюстон Рокетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 110:105;

«Сакраменто Кингз» — «Вашингтон Уизардс» — 128:115.