НБА: 2025/2026: результаты на 17 января, календарь, таблица

НБА: результаты игр 17 января
В ночь на 17 января в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день регулярного чемпионата сезона-2025/2026, в рамках которого поклонники американского баскетбола смогли увидеть шесть матчей. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами дня.

НБА. Результаты матчей 17 января:

«Индиана Пэйсерс» — «Нью-Орлеан Пеликанс» — 127:119;
«Филадельфия Сиксерс» — «Кливленд Кавальерс» — 115:117;
«Бруклин Нетс» — «Чикаго Буллз» — 112:109;
«Торонто Рэпторс» — «Лос-Анджелес Клипперс» — 117:121 (ОТ);
«Хьюстон Рокетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 110:105;
«Сакраменто Кингз» — «Вашингтон Уизардс» — 128:115.

Календарь НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица НБА сезона-2025/2026
