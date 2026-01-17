Елевич объяснил, почему первые шаги Антона Юдина в «Уралмаше» будут самыми сложными

Заслуженный тренер России Сергей Елевич высказался о решении команды Единой лиги ВТБ «Уралмаш» назначить Антона Юдина главным тренером после увольнения Ростислава Вергуна.

«Юдин — специалист очень хороший, с глубокими знаниями. К тому же уже довольно опытный. Он и много работал в качестве ассистента Итудиса в ЦСКА, и вторые команды армейцев и «Зенита» возглавлял, и уже есть определённый опыт работы в качестве главного тренера команды Единой лиги. Думаю, что у него должно всё хорошо сложиться в «Уралмаше».

Но в первое время могут возникнуть определённые трудности. Дело в том, что команду на сезон подбирал не он, а другой тренер. Поэтому здесь вопрос: кто из игроков подходит под его видение игры, под его концепцию? Посмотрим. Но я надеюсь, что всё у Юдина будет в порядке», — приводит слова Елевича «Матч ТВ».

Екатеринбургский клуб — вторая команда Единой лиги Юдина, в которой он стал главным тренером. Свой дебют в этой роли в турнире он совершил, возглавив «Локомотив-Кубань» перед началом сезона-2025/2026.