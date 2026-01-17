Издание из США оценило игру Дёмина в матче с «Чикаго», где россиянин набрал лишь 5 очков

Американское издание Nets Wire проанализировано игру 19-летнего российского разыгрывающего защитника Егора Дёмина, выступающего за команду НБА «Бруклин Нетс», в матче с «Чикаго Буллз» (112:109), где Егор набрал пять очков.

«В этом матче у Дёмина не заладилась игра на периметре: он редко получал возможности для трёхочковых бросков и так и не смог поймать нужный игровой ритм.

Зато когда мяч был у него в руках, он действовал внимательно и надёжно, к тому же показал хорошую индивидуальную оборону на протяжении всей встречи. Всё же хотелось бы видеть его более заметным в атаке и чаще участвующим в созидательных действиях команды», — сказано в статье.