Главная Баскетбол Новости

Издание из США оценило игру Дёмина в матче с «Чикаго», где россиянин набрал лишь 5 очков

Американское издание Nets Wire проанализировано игру 19-летнего российского разыгрывающего защитника Егора Дёмина, выступающего за команду НБА «Бруклин Нетс», в матче с «Чикаго Буллз» (112:109), где Егор набрал пять очков.

НБА — регулярный чемпионат
17 января 2026, суббота. 03:30 МСК
Бруклин Нетс
Нью-Йорк
Окончен
112 : 109
Чикаго Буллз
Чикаго
Бруклин Нетс: Портер - 26, Клауни - 23, Шарп - 14, Вульф - 13, Томас - 8, Траоре - 8, Клэкстон - 7, Дёмин - 5, Мэнн - 5, Пауэлл - 3, Мартин, Уилсон
Чикаго Буллз: Вучевич - 19, Досунму - 18, Уайт - 17, Бузелис - 15, Смит - 14, Джонс - 11, Уильямс - 7, Окоро - 6, Хаертер - 2, Картер, Терри, Филлипс

«В этом матче у Дёмина не заладилась игра на периметре: он редко получал возможности для трёхочковых бросков и так и не смог поймать нужный игровой ритм.

Зато когда мяч был у него в руках, он действовал внимательно и надёжно, к тому же показал хорошую индивидуальную оборону на протяжении всей встречи. Всё же хотелось бы видеть его более заметным в атаке и чаще участвующим в созидательных действиях команды», — сказано в статье.

