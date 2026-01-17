«Барселона» и «Фенербахче» хотят остаться в Евролиге, а «Реал» Мадрид — уйти в лигу НБА

Авторитетное европейское издание Eurohoops рассказало о позиции ведущих клубов Евролиги по поводу возможного ухода в проект НБА в Европе.

«Реал» Мадрид, «Барселона», «Фенербахче» и АСВЕЛ должны были до пятницы, 16 января, проинформировать Евролигу о своей приверженности новым 10-летним лицензиям и разъяснить свою позицию. По сути, это произошло во вторник, когда «Барселона» проинформировала остальных членов правления о том, что они готовы подписать новый контракт без какой-либо специальной оговорки о возможном выходе, как первоначально публично заявил президент клуба Жоан Лапорта.

Ожидается, что «Барселона» подпишет новую лицензию к концу месяца, по сути, выбрав ту или иную сторону, несмотря на слухи о том, что она серьёзно рассматривает возможность участия в проекте НБА вместе с мадридским «Реалом». «Фенербахче» также попросил больше времени, но, согласно многочисленным источникам, клуб гораздо больше сосредоточен на продолжении выступлений в Евролиге, чем на уходе из неё.

Напротив, «Реал» так и не дал никакого ответа, и практически все считают его ведущим в новом проекте NBA Europe.

Поступали сообщения о том, что АСВЕЛ не исключил возможности остаться в Евролиге, но на своей пресс-конференции в Берлине комиссионер НБА Адам Сильвер открыто заявил, что владелец АСВЕЛа Тони Паркер является одним из консультантов НБА в новом проекте. Паркер был в Берлине, так что их уход почти неизбежен.

Следует отметить, что по закону у всех четырёх команд есть время до 30 июня, чтобы подписать новые лицензии, поэтому до тех пор, пока не будут оформлены документы или не будут сделаны официальные заявления о том, остаются они или покидают команду, ничего нельзя считать окончательно оформленным. С другой стороны, согласно источникам в Евролиге, руководство лиги не собирается относиться одинаково ко всем клубам, учитывая их статус в экосистеме Евролиги до сих пор. Проще говоря, ожидается, что «Реал» Мадрид и АСВЕЛ не получат одинакового отношения, и двери для мадридцев останутся открытыми.

Следует также отметить, что новые лицензии также включают в себя механизм отказа, гораздо более упрощённый по сравнению с предыдущими, на случай, если клуб захочет выйти или конкуренты захотят лишить их лицензий, но плата за это также очень высока, больше, чем за предыдущие лицензии. € 10 млн, о которых сообщалось в прошлом», — говорится в статье.