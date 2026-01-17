Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Эфир Матч-центр Новости Топ-матчи Видео 25 моментов 2025 Рейтинг букмекеров
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Емченко раскрыл, почему оборона «Зенита» оказалась бессильна против «Пари НН»

Емченко раскрыл, почему оборона «Зенита» оказалась бессильна против «Пари НН»
Комментарии

Российский защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Владислав Емченко высказался после поражения в матче с «Пари Нижний Новгород» (89:99).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
14 января 2026, среда. 19:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
89 : 99
Пари Нижний Новгород
Нижний Новгород
Зенит: Рэндольф - 18, Мартюк - 12, Емченко - 11, Фрейзер - 10, Жбанов - 9, Шаманич - 9, Роберсон - 7, Узинский - 6, Воронцевич - 3, Щербенев - 2, Карасёв - 2, Кривых
Пари Нижний Новгород: Вашингтон - 28, Лукач - 20, Платонов - 13, Хоменко - 9, Бабурин - 9, Хвостов - 8, Попов - 8, Карпенков - 2, Хантер - 2, Буринский, Шендеров, Зоткин

— В чём главная причина поражения от «Нижнего Новгорода»?
— Считаю, что причина поражения — мы сами, наша самоотдача и защита. Понятно, что соперник атаковал с очень высоким процентом из‑за дуги, и вообще они очень хорошо двигали мяч, взяли много подборов в нападении. Да, с одной стороны, можно сказать, что это был их день. Но мы сами позволили им иметь такую реализацию, было очень много свободных бросков. Да, они забивали и тяжёлые броски, но были и открытые, были лёгкие подборы в нападении, что придавало им уверенности. А наша защита не была столь плотной и агрессивной, какой должна быть. Нижегородцы заслуженно победили, — приводит слова Емченко «Матч ТВ».

Материалы по теме
Это не «Пари НН», а «Голден Стэйт». «Зенит» оказался обескуражен в Питере
Это не «Пари НН», а «Голден Стэйт». «Зенит» оказался обескуражен в Питере
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android