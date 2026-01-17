Емченко раскрыл, почему оборона «Зенита» оказалась бессильна против «Пари НН»

Российский защитник команды Единой лиги ВТБ «Зенит» Владислав Емченко высказался после поражения в матче с «Пари Нижний Новгород» (89:99).

— В чём главная причина поражения от «Нижнего Новгорода»?

— Считаю, что причина поражения — мы сами, наша самоотдача и защита. Понятно, что соперник атаковал с очень высоким процентом из‑за дуги, и вообще они очень хорошо двигали мяч, взяли много подборов в нападении. Да, с одной стороны, можно сказать, что это был их день. Но мы сами позволили им иметь такую реализацию, было очень много свободных бросков. Да, они забивали и тяжёлые броски, но были и открытые, были лёгкие подборы в нападении, что придавало им уверенности. А наша защита не была столь плотной и агрессивной, какой должна быть. Нижегородцы заслуженно победили, — приводит слова Емченко «Матч ТВ».