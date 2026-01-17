«Сделаем то, что умеем лучше всего». Защитник «Пари НН» Вашингтон — о матче с «Автодором»

Американский защитник команды Единой лиги ВТБ «Пари Нижний Новгород» Айзея Вашингтон высказался в преддверии матча с «Автодором», который пройдёт сегодня, 17 января, в 14:00 мск.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат 17 января 2026, суббота. 14:00 МСК Пари Нижний Новгород Нижний Новгород Не начался Автодор Саратов Кто победит в основное время? П1 X П2

«Я не выделяю этот матч как нечто особенное, потому что для нас важен каждый матч и к каждому мы подходим максимально серьёзно. Мы уважаем нашего соперника, «Автодор» — это хорошая команда с сильным коллективом и самоотверженными игроками. Наше отношение неизменно: мы выйдем на площадку, будем усердно играть, действовать слаженно и бороться за победу. Мы сделаем то, что умеем лучше всего: будем держаться вместе как команда.

Болельщики увидят, что мы голодны до побед и готовы работать до конца. Наша задача – быть лучшими версиями себя, слушать указания тренерского штаба и выложиться на все 100. Отдельно хочу обратиться к нашим болельщикам. Спасибо вам за вашу невероятную поддержку. Мы прошли половину сезона, и без вас это было бы невозможно. Мы чувствуем вашу энергию и очень ценим её. Ждём всех вас на игре!» — приводит слова Вашингтона пресс-служба команды.