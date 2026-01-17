Адетокунбо — о Вембаньяме: станет настоящим кошмаром. Надеюсь, к тому времени покину лигу

Чемпион НБА Яннис Адетокунбо из команды НБА «Милуоки Бакс» высказался о 22-летнем французском центровом «Сан-Антонио Спёрс» Викторе Вембаньяме.

«В какой-то момент [Виктор Вембаньяма] выйдет на свой финальный уровень, и тогда он станет настоящим кошмаром. И я надеюсь, что к тому времени я уже покину лигу, уйду на пенсию. Но также, поскольку я люблю соревноваться и конкуренцию, я бы с радостью сыграл против лучших. Мне бы хотелось увидеть и столкнуться с той праймовой его формой, пока я не стал слишком стар.

Потому что ты хочешь иметь такое достижение в своём послужном списке. Ты хочешь играть против лучших. Чтобы я мог сказать, что играл против Коби, Леброна, Кей Ди, Стефа, Йокича, Вембы и многих других игроков. Ты хочешь иметь это в своём резюме — это знак уважения. Когда у меня будет четверо детей, я смогу сесть на диван, смотреть с ними нарезки и говорить: «Я играл против этого парня. Один раз я заданчил через него, один раз заблокировал его, но во многих других случаях он сделал это со мной», — приводит слова Адетокунбо пресс-служба команды.