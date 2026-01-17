Скидки
Форвард «Уорриорз» Куминга запросил обмен из клуба — Чарания

23-летний конголезский профессиональный баскетболист Жонатан Куминга, выступающий в Национальной баскетбольной ассоциации за команду «Голден Стэйт Уорриорз» на позиции лёгкого форварда, запросил обмен из калифорнийского коллектива, о чём сообщил авторитетный инсайдер и журналист ESPN Шэмс Чарания.

В сезоне-2025/2026 Жонатан выходил на площадку в 18 матчах, набирая в среднем 11,8 очка, 6,2 подбора, 2,6 передачи, 0,3 перехвата, 0,3 блок-шота и 2,4 потери.

Куминга был выбран под седьмым номером на драфте НБА 2021 года командой «Голден Стэйт Уорриорз». 3 августа подписал контракт новичка с «Голден Стэйт Уорриорз». В 2022 году вместе с клубом из Сан-Франциско стал чемпионом североамериканской лиги.

