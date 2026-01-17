«Подтвердили статус потрясающей победой над «Зенитом». Богичевич — о матче с «Пари НН»

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Автодор» Миленко Богичевич высказался в преддверии матча с «Пари Нижний Новгород».

«Нижний Новгород» — хорошая и качественная команда, которая подтвердила свой статус недавней потрясающей победой над «Зенитом». Нижегородцы имеют в составе отличную комбинацию очень опытных игроков и молодых исполнителей, которые добавляют энергии. «Нижний» показывает по-настоящему командный баскетбол, коллектив сыгран, а игроки хорошо знают друг друга. Тренер Сергей Козин проделывает качественную работу. Мы уважаем эту команду.

В последних двух встречах с «Нижним» у нас были шансы на победу, всё решало одно владение. Мы уже показали, что способны противостоять этой команде, несмотря на укороченную ротацию. Рассчитываю на наш атлетизм и самоотдачу, которую мы уже демонстрировали в матче с «Зенитом». Постараемся держать темп и сделать всё возможное для победы», — приводит слова Богичевича пресс-служба команды.