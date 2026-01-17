«Справляется лучше, чем я». Дрэймонд Грин отреагировал на запрос обмена от Куминги

Четырёхкратный чемпион НБА Дрэймонд Грин («Голден Стэйт Уорриорз») высказался о запросе обмена от своего одноклубника Жонатана Куминги.

«Он справляется с этим, вероятно, лучше, чем справился бы я. То, как он ведёт себя в этой ситуации в 23 года, заставляет меня снять перед ним шляпу, потому что он остаётся вовлечённым, он здесь, тренируется каждый день, его отношение одинаково изо дня в день. Он приходит с улыбкой… то, как он отреагировал и отвечает на это, поможет ему не только всю оставшуюся баскетбольную карьеру, но и его поведение будет хорошо служить ему всю жизнь, потому что он был невероятен. Он остаётся готовым. Он один из лучших молодых парней, с которыми я был рядом», — сказал Грин в эфире NBA on Prime.