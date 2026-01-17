Скидки
Баскетбол

Адетокунбо оценил 2 подряд поражения «Милуоки» в матчах, в которых пропускал 4-е четверти

Форвард команды «Милуоки Бакс» и чемпион НБА Яннис Адетокунбо высказался после поражения в матче с «Сан-Антонио Спёрс» (101:119).

НБА — регулярный чемпионат
16 января 2026, пятница. 04:00 МСК
Сан-Антонио Спёрс
Сан-Антонио
Окончен
119 : 101
Милуоки Бакс
Милуоки
Сан-Антонио Спёрс: Вембаньяма - 22, Касл - 19, Фокс - 18, Харпер - 13, Шампани - 13, Корнет - 10, Джонсон - 7, Барнс - 6, Олиник - 4, Уотерс III - 3, Сохан - 2, Брайант - 2, Маклафлин, Бийомбо
Милуоки Бакс: Адетокунбо - 21, Кузма - 18, Портис - 13, Коффи - 7, Джексон - 7, Энтони - 7, Роллинз - 6, Грин - 6, Тёрнер - 5, Трент-мл. - 3, Харрис - 3, Нэнс - 2, Адетокунбо - 2, Симс - 1, Портер

«В конце концов, хочу ли я играть больше минут? Да. Я думаю, что бо́льшее игровое время позволяет мне войти в форму. Как будто я играю всего 28 минут. Я хочу вернуться к тому, что обычно делаю, но, очевидно, [сегодня] это была ужасная игра. Тренер принял решение снять меня с игры. Это было умное решение? Наверное, да. [В играх с «Миннесотой» и «Сан-Антонио»] я не играл в четвёртой четверти, что довольно безумно, и не по хорошим причинам, а по плохим, так что просто нужно уметь играть лучше», — приводит слова Адетокунбо пресс-служба команды.

