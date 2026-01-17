Адетокунбо оценил 2 подряд поражения «Милуоки» в матчах, в которых пропускал 4-е четверти

Форвард команды «Милуоки Бакс» и чемпион НБА Яннис Адетокунбо высказался после поражения в матче с «Сан-Антонио Спёрс» (101:119).

«В конце концов, хочу ли я играть больше минут? Да. Я думаю, что бо́льшее игровое время позволяет мне войти в форму. Как будто я играю всего 28 минут. Я хочу вернуться к тому, что обычно делаю, но, очевидно, [сегодня] это была ужасная игра. Тренер принял решение снять меня с игры. Это было умное решение? Наверное, да. [В играх с «Миннесотой» и «Сан-Антонио»] я не играл в четвёртой четверти, что довольно безумно, и не по хорошим причинам, а по плохим, так что просто нужно уметь играть лучше», — приводит слова Адетокунбо пресс-служба команды.