Гендиректор Евролиги — о решениях НБА по лиге в Европе: похоже на заезженную пластинку

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас критически высказался по поводу подхода НБА к созданию собственной лиги в Европе.

«НБА уже год делает анонсы и объявления, но всё ещё ничего конкретного, за что можно было бы зацепиться. Как бизнесмены, владельцы клубов начинают видеть, что это немного похоже на заезженную пластинку: «Мы объявим позже… Старт в 2027-м уже не за горами».

Мы слышали только планы или оды о том, как всё будет потрясающе, сколько там потенциала. Но иметь теорию — одно, а реализовать её — другое. Мы здесь уже 26 лет. Мы знаем, как функционирует Европа», — приводит слова Мотеюнаса издание Associated Press.