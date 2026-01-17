Скидки
В Евролиге отреагировали на решение «Барселоны» не уходить в проект НБА в Европе

Генеральный директор Евролиги Паулюс Мотеюнас прокомментировал решение руководства «Барселоны» не покидать турнир ради перехода в европейскую лигу НБА.

«Это, конечно, большое дело. Это важный бренд, и мы рады, что они взяли на себя обязательства», — приводит слова Мотеюнаса издание Associated Press.

В регулярном чемпионате Евролиги в сезоне-2025/2026 каталонцы после 22 матчей занимают пятое место, одержав 14 побед при восьми поражениях.

Лидером сезона является действующий чемпион Еврокубка «Хапоэль» из Тель-Авива — 15 побед при шести поражениях. Мадридский «Реал», который планирует уйти из Евролиги, идёт на четвёртом месте (14-8).

